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10 Temmuz 2017 11:12

Aliağalı çocuklar spor yaparak eğleniyor

Aliağa Belediyesi’nin sağlıklı nesillerin inşası için başlattığı yaz spor okulları ile çocuklar, tatillerini spor yaparak ve eğlenerek geçiriyor.

Aliağalı çocuklar spor yaparak eğleniyor

10 Temmuz 2017 11:12



Aliağa Belediyesi’nin her yıl düzenlediği yaz spor okulları, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. 7-17 yaş aralığındaki çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak, onlara spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen yaz spor okullarında çocuklar, tatilin keyfini spor yaparak çıkartıyor. Yüzlerce çocuğun hem tatil yaptığı hem de eğlendiği okulda; voleybol, basketbol, futbol, karate, güreş ve masa tenisi branşlarında eğitimler veriliyor. Spor antrenörleri tarafından verilen eğitimler ile çocukların boş zamanları daha verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendiriliyor. Aynı zamanda çocukların ilgi duydukları spor branşında yeteneklerinin geliştirilmesi ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.



Hem bedene hem psikolojiye faydalı


Çocukların küçük yaştan itibaren sporla iç içe olmalarına büyük önem verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Spor Sorumlusu Bilal Özkurt, “Spor yapan çocuklar bedenlerini iyi tanır, yeteneklerini ve vücudunun eğilimlerini erken yaşta keşfederler. Kim hangi spora yatkın ya da bu konuda sınırları nedir gibi soruların cevabına kolaylıkla ulaşılır. Sporun beden sağlığının yanı sıra psikolojik olarak da olumlu etkileri vardır. Spor özgüveni yüksek, kendini kontrol edebilen bir kişilik kazanmaya yardımcı olur. Özgüveni gelişmiş, sosyal ve disiplinli çocuklar psikolojik yönden de daha güçlüdürler. Sosyal bir gruba dahil olma, grup içerisinde kendini gerçekleştirebilme imkanı tanıyan spor aktiviteleri çocukların sağlıklı bir psikoloji ile büyümelerine de imkan tanır” dedi.




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