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04 Temmuz 2018 17:11

Aliağalı çocuklar spor yaparak eğleniyor

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmayı ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Aliağa Belediyesi, okulların tatile girmesiyle beraber yaz spor okullarının startını verdi.

Aliağalı çocuklar spor yaparak eğleniyor

04 Temmuz 2018 17:11


Aliağa Belediyesi’nin yıl boyunca sürdürdüğü spor kursları yaz döneminde de devam ediyor. Yaz spor okullarında çocukların hem eğlenmeleri, hem de spor yaparak bedensel ve sportif gelişimlerinin arttırılması hedefleniyor. Spor antrenörleri tarafından verilen kurslarda çocuklara; basketbol, futbol, karate, güreş ve voleybol eğitimleri veriliyor. 7-15 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı kurslarda 780 öğrenci eğitim görüyor. Kurslar, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Tesisleri ile merkez halı sahada gerçekleştiriliyor.


Çocukluk döneminde yapılan fiziksel aktivitenin sağlıklı gelişim üzerinde etkili olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt, “Aliağa Belediyesi olarak da amacımız çocuklarımıza hem eğlenceli bir tatil dönemi yaşatmak hem de fiziksel ve psikoloji gelişimlerine katkı sağlamak. Çocuklarımıza spor sporun önemini ve gerekliliğini aşılayabilirsek onlara daha sağlıklı bir geleceğin de kapılarını aralamış oluruz. Spor zamanı doğru kullanmayı öğretir. Bununla birlikte okul başarısı da artar. Fiziksel aktivite kuvvet ve dayanıklılık kazandırarak kemik gelişimini olumlu yönde etkileyerek kilo kontrolünü de sağlar” dedi.




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