Aliağalı çocuklar tiyatro ile hem eğleniyor hem öğreniyor

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenecek olan oyun 5 Haziran Salı günü 18.30 ve 6 Haziran Çarşamba günü 19.00 seansları ile beğeniye sunulacak. ALBET Çocuk Tiyatrosu tarafından 8-12 grubuna hitaben hazırlanan oyun ücretsiz olarak izlenebilecek. Senaryosu ve yönetmenliği Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar’a ait olan oyunda ALBET oyuncuları yeteneklerini sergileyecek.

Doğaya zarar vermenin kötü bir hareket olduğunu, bencil olmanın kötü bir davranış olduğunu, kötülüğün insana hiçbir şey kazandırmadığının vurgulandığı oyunda zararlı yiyecek olan abur cuburlardan da uzak durulması gerektiği anlatılıyor.

Tüm çocuklar davetli

Oyun için uzun süredir çalıştıklarını belirten ALBET Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar, “ALBET Çocuk Tiyatrosu olarak çok geniş bir oyuncu kadromuz var. Sahnede rol alacak oyuncularımızın profesyonel oyuncuları aratmayacağına eminim. Aliağa Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızın tiyatro sanatı ile iç içe olmalarını sağlamak. Bunu yaparken de hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini istiyoruz” diyerek tüm çocukları tiyatro oyununa davet etti.