Aliağalı çocuklardan kukla gösterisine yoğun ilgi

Etkinliklerin üçüncü gününde Sanat Sokağı ve Yeni Şakran Mahallesinde organize edilen etkinlikler Aliağalılara keyifli saatler yaşattı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin gözde kuklası Marmelat “Aliağa’da Ramazan” etkinlikleri kapsamında Yeni Şakran Düğün Salonunda sahne aldı. Eğitmen Çiğdem Dağtekin’in Kukla Marmelat ile yaptığı Vantrolog gösterisi özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Şovuyla kendisine hayran bırakan Eğitmen Çiğdem Dağtekin ve Marmelat kukla gösteri sonrası dakikalarca alkışlandı. Marmelat kukla gösterisinin yanı sıra Karagöz- Hacivat orta oyunu, meddah ve Hayali Tuncer Savcı tarafından gerçekleştirilen gölge gösterisi de çocukların beğenisini kazandı.

Etkinlikler sırasında vatandaşlara ve çocuklara pamuk helva, patlamış mısır ile eski Ramazan günlerini anımsatan Osmanlı şerbeti ve macunu da ikram edildi.