Aliağalı çocuklardan Muzaffer İzgü’ye sevgi seli

Türk edebiyatının çınar isimlerinden olan Muzaffer İzgü, yoğun ilgi gördüğü etkinlikte özellikle çocukların sevgi seli ile karşılaştı. ‘Uçtu Uçtu Ali Uçtu’, ‘Ekmek Parası’, ‘Kardelen’, ‘Konuşan Kedi’, ‘Uçan Eşek’, ‘Ökkeş Serisi’ gibi kitapların yazarı olan İzgü, edebiyat hayatı boyunca 154 kitap yazarken bunların 98 tanesini çocuklar için kaleme aldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, İzgü’yü ön sıralardan izledi. Sanat Sokağı’nda, Aliağa’nın yerel sanatçısı Yunus Yeşilöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara, televizyon dizilerinden uzak durmaları ve bol bol kitap okumaları yönünde öğütler veren ünlü yazar, ailelere de evlerinden kitabı eksik etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Zorluklar içindeki yaşam serüveninden de anılar paylaşan 84 yaşındaki usta kalem çocuklardan gelen soruları tek tek yanıtladı.

Çocuklar birbirleriyle yarıştı

Muzaffer İzgü gibi bir ustayı Aliağa’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, günün anısına İzgü’ye plaket ve teşekkür çiçeği takdim etti. Söyleşinin ardından İzgü, Ökkeş serisi kitaplarını çocuklar için imzaladı. İzgü’nün imzaladığı kitapları çocuklara hediye eden Başkan Serkan Acar, çocuklarla yakından ilgilendi. Hediye edilen kitaplara sahip olmak isteyen çocuklar adeta bir birleriyle yarıştı. Keyifli geçen etkinlik çekilen anı fotoğrafları ile son buldu.

İzgü’den öğütler

Etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzgü, çocuklara ve anne-babalara öğütlerde bulunarak şunları söyledi:

“Kitap okuyan insan hayal kurar. Hayal kuran insan düşünmeye başlar. Düşünen insan soru sorar. Soru soran insan artık sürünün koyunu olmaz. O artık birey olur. Çocuklarımızın birey olmasını istiyorsak onlara kitabı zorunlu hale getirmeliyiz. Ama bir evde anne baba kitap okumuyorsa çocuğa boşuna oku deriz. Önce anne babanın çocuğa örnek olması gerekir. Bu nedenle ailelerde lütfen kitap okusunlar. Ayrıca bu güzel organizasyona aracılık eden başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum.”