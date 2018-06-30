Aliağalı genç sinemacıların ilk gösterim heyecanı

Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda ASEV Kısa Film Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan yedi kısa film perdeye yansıtıldı. Kursiyerlerin yazıp yönettiği filmler büyük bir beğeni ile izlendi.

Genç sinemacıların ilk gösterim heyecanı yaşadığı programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, kursiyerler ve aileleri ile birlikte sinemasever katıldı.

Türkiye’deki belediyelerce kısa film atölyelerine çok fazla önem verilmediğini fakat Aliağa Belediyesi’nin sinema sanatına büyük değer verdiğini belirten ASEV Kısa Film Atölyesi Eğitmeni Hüseyin Enes Balcı, “Derslerimize bu yıl başladık. Derslerimiz yönetmenlik, senaryo, görüntü ve kurgu olmak üzere dört ana gruptan oluştu. Hedefimiz her bir kursiyerimizin kendisinin yazıp yönettiği bir film yapabilmesiydi. Bu hedef doğrultusunda yedi adet film yapıldı. Kursiyerlerimiz farklı farklı görevler üstlendi. Bir filmde yönetmenlik yapan kursiyerimiz diğer bir filmde oyunculuk, sanat yönetmenliği yapan başka bir filmde kameramanlık yaptı. İlk yılımız olmasına rağmen başarılı işler çıkarttık. Başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerlerimize ve sinema tutkunu gençlere bu fırsatı sağlayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Aliağa neden Cannes olmasın”

Filmleri izlerken büyük bir heyecan yaşadığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kursiyerlere ve katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Gençlerimize imkan verildiğinde neler yapabileceklerini burada gösterdiler. Gençlik Merkezimizde de üç adet sinema salonu ekim ayında faaliyete geçecek. Hayallerimiz inşallah gerçek olacak. Yeter ki biz azmedelim. Yeter ki biz çalışalım. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Birtakım eksiklerimiz var fakat önümüzdeki yıllarda Aliağa neden Cannes olmasın. Neden bir kısa film festivalini Aliağa’da gerçekleştirmeyelim. Bu noktada kursiyerlerimize büyük görev düşüyor. Henüz bu işin başındayız. Bayrağı sizler aldınız. Bu bayrağı da ileriye taşımak sizlere düşüyor.”

Başkan Serkan Acar, kursiyerleri tek tek tebrik ederek teşekkür plaketi takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.