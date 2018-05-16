Aliağalı gençler spor yaparak eğlenecek

Gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen Aliağa Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yaz döneminde de gençleri sporla buluşturacak. 4 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar 6 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacak. Açılacak olan yaz spor okullarında çocukların, hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve sportif gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor.

Spor eğitmenleri tarafından verilecek olan spor kurslarında 2006-2010 doğumlular voleybol, 2005 2011 doğumlular basketbol, 2006-2010 doğumlular futbol, 2009-2010 doğumlular karate, 2003-2008 doğumlular ise güreş branşlarına kayıt yaptırabilecek. Tüm branşlar için kontenjanlar sınırlı sayıda olacak. Müracaatlar ise Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonuna şahsen yapılacak.

“Çocuklarımıza spor ahlakını ve kültürünü aşılayacağız”

Sporla iç içe bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, “Bu yaz tatilinde de yüzlerce çocuğumuza nitelikli vakit geçirme imkanı sunacağız. Spor yaparak yaz tatilini verimli geçirmelerinin yanı sıra çocuklarımıza takım ruhunu, paylaşmayı, spor ahlakını ve kültürünü aşılayacağız. Kontenjanlarımız sınırlı sayıda olacak. Kontenjanlar dolduktan sonra kayıt almayacağız. Bu konuda velilerimizin anlayış göstermesini bekliyoruz” dedi.