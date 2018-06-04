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04 Haziran 2018 14:40

Aliağalı gençlerden yaz spor okullarına yoğun ilgi

Aliağalı gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak isteyen Aliağa Belediyesi’nin yaz spor okulları gençlerden yoğun ilgi gördü.

Aliağalı gençlerden yaz spor okullarına yoğun ilgi

04 Haziran 2018 14:40

Kurslara katılmak isteyen gençler ilk kayıt günü sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte Enka Spor Salonu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beş branşta verilecek olan kurslarda kontenjanlar kısa sürede doldu.


Yaz spor okullarında 7-15 yaş aralığındaki çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri ve onlara spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Spor antrenörleri eşliğindeki yaz spor okullarında voleybol, basketbol, futbol, karate ve güreş branşları yer alıyor.


Yaz spor okullarına olan ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, Aliağalı gençlerin yaz spor okulları ile birlikte hem eğlenceli hem de sporla iç içe bir yaz geçireceklerini söyledi.


Gençlerin spor yaparak bedensel ve sportif gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Özkurt, “Yaz spor okulları sayesinde çocuklarımızın yeteneklerini de keşfetme fırsatı bulacağız. Yetenekli çocuklara vereceğimiz gerekli eğitimlerle milli takımlara kadar yükselmeleri için çaba göstereceğiz” dedi.




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