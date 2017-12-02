Aliağalı gençlere dev merkez

İhale 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’de Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Binası Yapımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce yapılacak. 8282 parsel üzerinde yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına betonarme karma bina yapım işini kapsayan ihale 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’de Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. ve 2. katlardan oluşacak gençlik merkezinde; otopark, mescit, spor salonları, soyunma odaları, üç adet derslik, üç adet rezerv ofis, engelli girişi, engelli tuvaleti, ilk yardım odası, çamaşır odası, dört adet yangın merdiveni, antrenör odası, güvenlik ofisi, havuz alanı, bebek bakım odası, üç adet sinema salonu, çocuk havuz alanı, iki adet seminer salonu, yabancı dil dersliği, bilgisayar dersliği, çocuk oyun alanı, fuaye salonu ve kafeterya yer alacak.