Aliağalı kadınlar Bursa’da tarihe yolculuk yaptı

Aliağa Belediyesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve kültürel birikimlerini zenginleştirmesi amacıyla günübirlik kültür gezileri düzenliyor. Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü’nün himayesinde gerçekleştirilen geziler kapsamında Yalı Mahallesinde ikamet eden 50 kadın Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyan, tarihi ve kültürel değerleri ile büyük önemi bulunan Bursa’ya götürüldü.

Bursa’da tarihi mekanları görme fırsatı bulan Aliağalı kadınlar; Yeşil Türbe, Tirilye, Tophane Parkı, Ulu Camii ile Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Tek otobüsle gidilen gezi kadınların yolculuk esnasında ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanabilmesi için de milletin ekibinden iki personel görev yaptı.

Geziden büyük keyif aldıklarını ve gezilerin devamını beklediklerini belirten Yalı Mahallesi Muhtarı Gülsüm Hürriyet Gülcan, “Yapılan geziler mahalle sakinlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle kadınlardan büyük talep var. Daha önce yapılan Şirince gezisinde olduğu gibi Bursa gezisinde de hoşça vakit geçirdik. Her şeyi ile çok güzel bir gezi oldu. Ülkemizin farklı bir coğrafyasında kültürümüze ve tarihimize ait yerleri görmek bizleri çok mutlu etti. Kültürel gezilerin düzenlenmesinde emeği geçen Aliağa Belediyesi’ne şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.