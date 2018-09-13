Aliağalı kadınlardan “temiz çevre etkinliği”

İzmir'in Aliağa ilçesinde çevre gönüllüsü kadınlar tarafından “Temiz Çevre Etkinliği” düzenlendi.

Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesine Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de oluşturulmak farkındalık için destek verdi. Etkinliğe Aliağalı Anneler Grubu üyeleri ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği de (ALDER) katılım gösterdi. Aliağa Belediyesinin “Kadın Emeği Değerlendirme Projesi” kapsamında kendilerine tahsis edilen geçici teşhir satış reyonlarında ürünlerini sergileyen kadınlar başta olmak üzere birçok çevre gönüllüsü kadın Fırat Çakıroğlu Parkı'nda bir araya geldi. Etkinliğe Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan ve ALDER Başkanı Naci Biçer de katıldı.

Kese kağıdı dağıtıldı

Kentlerde sigara izmariti ve pet şişenin ardından en büyük üçüncü kirletici olarak bilinen kabuklu kuru yemişlerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek isteyen çevre gönüllüsü kadınlar ilçe merkezinde kabuklu kuru yemiş satışı yapan işletmeleri ziyaret etti. İşletmecilere ücretsiz olarak kese kağıdı dağıtıldı. Kadınlar, bu kese kağıtlarının kuru yemiş ambalajının yanında müşteriye yine ücretsiz olarak verilmesini talep etti. Etkinliğe katılan Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri ve Milletin Ekibi tarafından da çevre bilincinin aşılanması hususunda vatandaşlara el ilanları dağıtıldı.

“Çevre kirliliğine bir son vermek istedik”

Daha sonra Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda toplanan kadınlar çekirdek partisi yaparak etkinliği sonlandırdı. Yere atılan kuru yemiş kabuklarının özellikle yeşil alanlara zarar verdiğini belirten Şirin, “Yaz boyunca gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi kuru yemiş kabuklarının yere atılmasıydı. Bu durum hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de çocuklara kötü örnek oluşturuyordu. Biz kadınlar olarak bu çevre kirliliğine bir son vermek istedik. Etkinliğimiz çerçevesine Aliağa'daki kuru yemiş işletmecilerine kese kağıtları dağıttık. Kabuklu kuruy emiş satın alan vatandaşlarımızdan da kabuklarını yere değil bu kese kağıtlarına atmalarını rica ediyoruz” dedi.

“Çimlere telafisi olmayan ölçüde zarar veriyor”

Çevrenin temiz tutulması konusunda vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, “Parklarda ve bahçelerde yere atılan kuru yemiş kabukları özellikle çimlere telafisi olmayan ölçüde zarar veriyor. Bunu önlemek adına Aliağa Belediyesi ile işbirliği yaparak çevre temizliği konusunda güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attık” diye konuştu.