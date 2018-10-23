Aliağalı öğrenciler fidan dikti

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye ekipleri ve Fen Bilimleri Okullarında eğitim gören öğrenciler birlikte ağaçlandırma çalışması yaptı.

Aliağa Belediyesi, eğitim kurumlarına verdiği fidan desteğini sürdürüyor. Öğrenciler ile birlikte okul bahçelerinde ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerinde bulunan Aliağa Belediyesi, bu kez Özel Fen Bilimleri Okullarında eğitim gören öğrencilerin Aliağa Trafik Hatıra Ormanı'nda yaptığı ağaçlandırma çalışmasına destek verdi. Öğrenciler, park ve bahçeler müdürlüğü personelinin verdiği destek ile Aliağa Trafik Hatıra Ormanı'na 150 çam fidanı dikti.

Öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve doğaya dokunmalarını sağlam amacı ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Aliağa Fen Bilimleri Okulları Coğrafya Öğretmeni Özge Çakır, "Çocukların doğaya dokunmalarını, okulun sadece bir bina ortamından ibaret olmadığını, nasıl ki fiziğin ve kimyanın bir laboratuvarı varsa coğrafya derslerinin de laboratuvarının doğa olduğunu göstermek istedik. Herkesin bir ekili ağacı olması gerektiğine inanıyorum. Doğaya zarar vermeyi değil faydalı olmayı öğretmek istiyoruz. Öğrencilerimizin toprağa dokunması ve hepsinin birer dikili ağaca sahip olması bizleri mutlu etti" dedi.

En büyük arzularının gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Aliağa bırakmak olduğunu ifade eden Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, "Aliağa'da sosyal donatı ve yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim kurumlarımızın da ağaçlandırma faaliyetlerde bulunması bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimize doğa ve çevre bilincinin aşılanması hususunda bu tür etkinlik ve projeleri her zaman destek vermeye de devam edeceğiz. Aliağa'da yeşil alan sayısını her geçen gün arttırmak ve genç nesillere daha yeşil bir Aliağa bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.