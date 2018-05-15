Aliağalı şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 2.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu.

Aliağa Belediyespor’un alt yapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel ve Doğancan Üzüldü’nün isimleri, düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Ayrıca uzun süre Aliağaspor’da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve iki yıl önce hayatını kaybeden Şenol Köse’de unutulmadı. Ödül töreni öncesinde hayatını kaybedenlerin ruhu için de lokma döküldü.

Düzenlenen turnuvada miniklerde ‘Kornerspor’, Yıldızlarda ‘Doğaspor’ şampiyon oldu. 2.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında ise miniklerde ‘Aliağa Futbol Kulübü’ Yıldızlarda ‘Aliağa FK’ şampiyon olmayı başardı. Merkez halı sahada minikler ve yıldızlar olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvada şampiyon olan takımlar ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın elinden aldı.

Turnuvanın gol krallarına, asist krallarına ve en az gol yiyen kalecilerine ödüllerini spor eğitmenleri, sponsorlar ile Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin verdi.

Turnuvanın en centilmen oyuncusu Hüseyin Arda Akmeşe olurken en değerli oyuncusu Çınar Gökçek oldu. Miniklerde; gol kralı Uğur Doğan Sarıkartal, asist kralı Alphan Peker, en az gol yiyen kaleci Yiğit Öztürk oldu. Yıldızlarda ise; gol kralı Mert Öksüz, asist kralı Arda Odabaşı, en az gol yiyen kaleci Mehmet Evsen oldu. Mert Öksüz’e ödülünü merhum Şenol Köse’nin eşi Sevil Köse takdim etti.

Başkan Serkan Acar, ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninin ardından turnuvaya sponsor olan firmalara teşekkür plaketi takdim etti.