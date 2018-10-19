Aliağalı şehit Oğuz Özgür Çevik şehadetinin ikinci yılında unutulmadı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit düşen Aliağalı Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik ikinci şehadet yıl dönümünde anıldı.

Aliağalı Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, 20 Ekim 2016'da, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı'nda bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit düşmüştü. Çevik'in şehit olmasının üzerinden iki yıl geçerken, şehit yüzbaşı için anma töreni düzenlendi. Anma programı Şehit Oğuz Özgür Çevik'in Aliağa Şehitliğinde bulunan kabir ziyareti ile başladı. Şehitlikte yapılan duaların ardından Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde program yapıldı. Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunması ve protokol konuşmaları ile başladı.

Şehitliğin bir mertebe olduğunu ve herkese nasip olmadığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "Zor bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki acı haberlerin devamı gelmesin bir daha böyle acılar yaşamayalım; ancak gerektiği taktirde her zaman hepimiz birer Oğuz Özgür Çevik olmaya hazırız. Maalesef yaşadığımız topraklar üzerinde kurtuluş savaşından bu yana çok fazla şehit verdik; çünkü bu ülke çok değerli bir miras üzerinde oturuyor" dedi.

"Kendisini vatanına bayrağına adamış idealist bir subaydı"

Şehit Oğuz Özgür Çevik'in kardeşi Ozan Erdem Çevik ise duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Kardeşim Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, kendisini vatanına bayrağına adamış idealist bir subay; aldığı görevleri layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışan örnek bir insan; askerlerine kendisine emanet edilen ana kuzuları olarak davranan; onları her zaman koruyan, gözeten, üstün kabiliyete sahip liyakatı yüksek bir subaydı. Ailesine çok bağlı olup günlerce süren operasyon dönemlerinde dahi annesine Anneler Günü için çiçek gönderen, görev aldığı Afganistan'daki çocukların burnunu kendi mendiliyle temizleyecek kadar kalbi çocuk sevgisiyle dolu; bulduğu her fırsatta kitap okuyan, kendisini tanıyan herkesin sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmış büyük yürekli sevecen bir insandı. Onu rahmetle, özlemle ve minnetle anıyoruz."

Protokol konuşmalarının ardından Şehit Oğuz Özgür Çevik'in yakınlarının, askerlerinin ve arkadaşlarının hazırladığı video gösterime sunuldu. Ayrıca şehit için şiirlerde okundu.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programın sonunda, Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nde şehidin kullandığı askeri eşyalardan oluşan sergi ziyaret edildi. Program okul bahçesinde gerçekleştirilen lokma hayrı ile son buldu.

Aliağalı Şehit Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik için düzenlenen anma programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu, Şehit Annesi Gülperi Çevik, Şehit Babası Recep Çevik ile şehit yakınları katıldı.