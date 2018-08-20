Aliağa’lı şehit Oğuz Özgür Çevik’in adı ölümsüzleşti

2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı’nda, bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit düşen Aliağalı Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik unutulmadı. Aliağa Belediyesi, Siteler Mahallesi’nde düzenlemesi yapılan 10 bin metrekarelik sosyal yaşam alanına şehidin adını verdi. Düzenlenen törende, Kurtuluş Camii İmam Hatibi Mustafa Güneş tarafından Kur’an-ı Kerim’de okundu. Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek de, katılımcılara dua yaptırdı.

"Onların hakkını biz ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz"

Törende Konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şimdiye kadar düzenlemesi yapılan hiçbir parkın açılışı yapmadıklarını ifade ederek, "Bugün de yaptığımız bir park açılışı değil. Bizim onurumuz şehidimiz Oğuz’umuzu rahmetle ve şükranla bir kez daha anmak için, mübarek Kurban Bayramı Arifesinde bir kez daha arkasından Kur’an okumak, Fatiha okumak ve rahmetle anmak için burada bulunuyoruz. Çok değerli şehit ailemiz burada. Onların hakkını biz ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Allah şehidimizin mekânını cennet eylesin. Kültürümüzde biliyorsunuz üç şeye kına yakılır. Bir tanesi; kurbanlara kına yakılır Allah’a kurban olsun diye. Bir gelinlerimize kına yakılır eşine kurban olsun diye, bir de askerimize kına yakılır vatanına kurban olsun diye. Bugün vatanımıza kurban olan şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Parkımızda inanıyorum ki onun resmini, ismini, görevlerini gören ileride yine bu vatan için görev yapacak olan pek çok çocuğumuz burada ona özenecek, hepimizin hayali olan o şehitlik mertebesinin kutsallığını burada bir kez daha görecek. Parkımızın Aliağa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şehit Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik’in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz da, "Bugüne kadar birçok şehit haberi aldık, şehit cenazesine katıldık; ama Oğuz Özgür Çevik yüzbaşımızın yeri ve hatırası içimizde ayrı bir yerde duruyor. Ben hem hemşehrim olması, hem de ben buradayken şehit olmasından dolayı bir kat daha etkilenmiştim. Onun hatırasını her zaman canlı tutmak, ismini her yerde anmak bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bu parkın belediyemiz tarafından yapılıp isminin de ebedi hale getirilmesi bizi bir kez daha duygulandırdı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve şehit ailesi tarafından kurdele kesimi yapılarak Şehit Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik Parkı açıldı. Açılışta tüm şehitler hayrına lokma döküldü.

Parkın açılış törenine, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, şehidin babası Recep Çevik, annesi Gülperi Çevik, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

10 metrekarelik yaşam alanı

Aliağa ilçesinde, vatandaşların nefes alabilecekleri, her yaştan insanın keyifli zaman geçirebileceği dinlenme alanları oluşturmak isteyen Aliağa Belediyesi, 10 bin metrekarelik alanı; ağaç ve çalı grubu bitkileri, 3 bin metrekaresi futbol oyun alanı olmak üzere 8 bin metre karelik çim alan, pergole oturma alanları, kent mobilyaları ve çeşitli sosyal donatı elemanları ile modern bir şehir parkı haline getirdi.

Öte yandan park içerisinde bitkilerden oluşturulan dev ay yıldız figürünün etrafında yer alan ahşap sütunlara, İstiklal Marşımızın on kıtası ve şanlı Türk bayrağımız hakkında yazılmış şiirlerin dizeleri yazıldı.