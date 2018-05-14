Aliağalılar Keşkek Şenliği’nde buluştu

’si gerçekleştirildi.

Güzelhisar Mahallesi Muhtarlığı ile Güzelhisar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği keşkek günü her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılıma sahne oldu. Güzelhisar Mahallesi Çamlık Tepe’de düzenlenen etkinliğe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Güzelhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Uzun, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ile tek tek selamlaşan Başkan Serkan Acar, anneler günü dolayısıyla tüm annelerin gününü kutladı. Güzelhisar Mahallesi’nde yoğun bir ilgi ile karşılanan Başkan Serkan Acar, vatandaşların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Çevre mahallelerden de katılımın yüksek olduğu etkinlikte dağıtılmak üzere 2 bin kişilik keşkek hazırlandı. Keşkek ’in yanı sıra vatandaşlara tavuklu pilav, helva ve ayran ikramı yapıldı.

Şölen havasında gerçekleştirilen keşkek gününde; minikler de güzel havanın tadını çıkarttı. Minikler, Çamlık Tepe’sine kendileri için kurulan şişme oyun parkında gönüllerince eğlendi. Yemek ikramının ardından Aliağa Yörükler Derneği Folklor ekibinin ve Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları grubunun gösterileri de beğeniyle izlendi.

Keşkek Şenliği’ni 1998 yılından bugüne her yıl gerçekleştirdiklerini belirten Güzelhisar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mustafa Uyar, “Keşkek Şenliği, bizim köye özgü bir şenliktir. Her yıl mayıs ayının ikinci pazarında, anneler gününe denk gelir ve imece usulü ile yapılır. Yaptığımız etkinlikte hiçbir şekilde ticari bir amaç gütmüyoruz. Amacımız tamamen Güzelhisar halkı ile yöredeki insanların bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir gün geçirmesidir. Keşkek vesilesiyle bir araya geliyoruz. Bu amacımıza da ulaştığımıza inanıyorum” dedi.