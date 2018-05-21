Aliağa’nın “Ak Kadınları” sahaya indi

Ak Parti Aliağa Kadın Kollarının yeni yönetimi, İlçe Başkanı Kazım Sayın ve İl Kadın Kolları Aliağa Koordinatörü Fatma Tilki’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda konuşan Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, geniş bir uzlaşıyla her kesimi kapsayan bir yönetim oluşturmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Aliağa’da 5 bine yakın Ak Parti üyesi kadının her birinin kendileri için önemli ve değerli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Bizim bir tek amacımız var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmak ve TBMM’de Ak Parti’nin büyük bir çoğunlukla temsil edilmesine katkı sağlamak. Bu amaç uğrunda sahada tüm kadınlarımızla bir ve beraber hareket edeceğimize olan inancım tamdır” diye konuştu.

“Kısa sürede sahaya çıktık”

Seçime çok az bir zaman kala zor bir sorumluluk üstlendiklerine işaret eden Şule Akman Yıldırım, şöyle konuştu: “Kısa sürede ekibimizi kurarak sahaya çıktık. Tüm gayretimiz ve samimiyetimizle ayrım yapmadan herkesi kucaklıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, kutuplaşmaya zemin hazırlamadan herkesi bağrımıza basıyoruz. Rahmetli Adnan Menderes’i bağrına basan, demokrasiye her zaman sahip çıkmış İzmir’e yakışan bir siyaset anlayışıyla insanımıza elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz. İlçemizin Güzelhisar, Samurlu, Karaköy ve Uzunhasanlar mahallelerinde ziyaretlerimiz oldu. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye duyulan sevgi ve güveni bizzat görmek bizleri memnun etti. Gönül alacağız. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye hedeflerini anlatarak partimizin gücüne güç katmak için mücadele edeceğiz.”

“Sorunların çözümü için çalışacağız”

24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını belirten Yıldırım, “Gittiğimiz yerlerde karşılaşılan sorunlar, öneri ve taleplerle ilgili notlar alıyoruz. Elimizdeki verileri seçimin hemen akabinde ilgili yerlerle paylaşarak takipçisi olacağız” dedi.