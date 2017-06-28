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28 Haziran 2017 11:55

Aliağa’nın antik kentleri ve Güzelhisar kitaplarının dağıtımı başlandı

Aliağa Belediyesinin ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ adı altında basımını gerçekleştirdiği ilk iki kitap ‘Aliağa’nın Antik Kentleri’ kitapçığı ve ‘Güzelhisar’ kitabının dağıtımı başladı.

Aliağa’nın antik kentleri ve Güzelhisar kitaplarının dağıtımı başlandı

28 Haziran 2017 11:55


İlk olarak Sabahattin Karaca’nın yazdığı ‘Aliağa’nın Antik Kentleri’ kitapçığını yayınlayan Aliağa Belediyesi, dizinin ikinci kitabı olarak yerel tarihçi Cevat Yıldırım’ın ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabını okuyucuların beğenisine sunuyor. Arkeolojik kazı ve araştırmalarla Aliağa’nın 8 bin 300 yıllık uygarlık tarihine ışık tutan kitapların hazırlanmasına, bölgede arkeolojik tarihi çalışma yapan üniversite ve akademisyenler de destek verdi. ‘Aliağa’nın Antik Kentleri’ kitapçığı, Ege kıyılarında kurulan, başkenti Kyme olan 12 Aiol Antik Kentinin sadece Aliağa sınırları içerisinde kalan kısmının kısa tarihini okuyucuya aktarıyor. ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’ kitabında ise 1320’den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kazaklık yapmış olan Güzelhisar’ın 20.Yüzyıl sonunda hızla gelişmesi, tarihi ve coğrafyası ile ele alınıyor.


Aliağa’nın yerel tarihini ve kültürünü gelecek kuşaklara aktaran önemli iki eserin, yetişkinlerin olduğu kadar okul çağındaki çocuklarında mutlaka okuması gereken kitaplar arasında yer aldığı belirtildi. Tatilde boş zamanlarını okuyarak geçirmek isteyen çocukların, Aliağa’nın tarihine ışık tutan bu kitaplar sayesinde Aliağa hakkında önemli bilgiler edineceği, tarihi değere sahip fotoğraflarla zenginleştirilmiş olan kitapları çocuklar ve yetişkinlerin Aliağa Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminden ücretsiz olarak temin edebileceği ifade edildi.




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