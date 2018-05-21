Aliağa’nın Çiftliği geri döndü

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği “Aliağa’nın Çiftliği” adeta ilçenin simgesi oldu. Aliağa Belediyesi tarafından canlı bitki kullanılarak yapılan ve çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı “Aliağa’nın Çiftliği” geçen yaz olduğu gibi bu yaz da ziyaretçilerini bekleyecek.

Vatandaşların ilgisini çeken hayvan figürleri özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyor. Aliağa’nın Çiftliğini ziyaret eden aileler, hayvan figürlerinin önünde hatıra fotoğrafı çekilerek yaşadıkları güzel anları ölümsüzleştiriyor. İlçenin ismiyle de özdeşleşen Aliağa’nın Çiftliğinde; tavuk, horoz, ördek, koyun, keçi, inek, at ve köpek figürleri yer alıyor. Günün her saatinde ziyaret edilebilen Aliağa’nın Çiftliği gece ışıklandırmalarıyla da ilgi çekiyor.

Aliağa’nın Çiftliği’nin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, “Hayvan figürleri üzerinde canlı bitki kullanılıyor. Kullanılan canlı bitkiler belirli dönemlerde bakıma ihtiyaç duyuyor. Bakımlarını da kış aylarında yapıyoruz. Yaptığımız bakımların ardından Aliağa Çiftliğini yeniden Zeytinli Park içerisine monte ederek vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Aliağa’nın Çiftliği Aliağa ile adeta özdeşleşti. Özellikle çocuklar tarafından çok seviliyor” dedi.