Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 12:06

Aliağa’nın dış mahallelerine belediye eli

Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Aliağa Belediyesi, dış mahallelerdeki çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Aliağa’nın dış mahallelerine belediye eli

06 Mayıs 2018 12:06



Aliağa Belediyesi, büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsüne geçen köylerde kilit parke taş döşeme çalışması yapıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalar ile yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtulacak. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Çoraklar Mahallesinin stabilize olan köy içi yollarına 16 bin, ardından ise Aşağı Şehit Kemal Mahallesinin deforme olan yollarına 12 bin metre karelik kilit parke taş döşemesi yapıldı. Aşağı Şehit Kemal Mahallesinde kilit parke taşı döşeme işini bitiren ekipler ağaç altı sulama tesisatı, çim aydınlatma sistemleri de kurarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak. Ayrıca muhtelif yerlere de iki adet otobüs durağı konulacak. Çoraklar ve Aşağı Şehit Kemal Mahallesindeki çalışmalarını sonlandıran ekipler ara vermeden Çakmaklı ve Aşağı Şakran’daki çalışmalar için düğmeye bastı. Çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüren ekipler, kısa zamanda buradaki çalışmalarını tamamlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç