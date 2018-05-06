Aliağa’nın dış mahallelerine belediye eli

Aliağa Belediyesi, büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsüne geçen köylerde kilit parke taş döşeme çalışması yapıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalar ile yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtulacak. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Çoraklar Mahallesinin stabilize olan köy içi yollarına 16 bin, ardından ise Aşağı Şehit Kemal Mahallesinin deforme olan yollarına 12 bin metre karelik kilit parke taş döşemesi yapıldı. Aşağı Şehit Kemal Mahallesinde kilit parke taşı döşeme işini bitiren ekipler ağaç altı sulama tesisatı, çim aydınlatma sistemleri de kurarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak. Ayrıca muhtelif yerlere de iki adet otobüs durağı konulacak. Çoraklar ve Aşağı Şehit Kemal Mahallesindeki çalışmalarını sonlandıran ekipler ara vermeden Çakmaklı ve Aşağı Şakran’daki çalışmalar için düğmeye bastı. Çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüren ekipler, kısa zamanda buradaki çalışmalarını tamamlayacak.