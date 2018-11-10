Aliağa'nın en büyük parkında sona doğru

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Cengiz Topel ile Rumeli Caddesi arasında toplam 110 dönümlük alan üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi'nin çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Vatandaşların nefes alabileceği, ailelerin ve çocukların huzurla vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları oluşturmak için harekete geçen Aliağa Belediyesi, "Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi" için son rötuşlarını yapıyor.

Tamamlandığında Aliağa'nın en büyük sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacak olan parkta, alt yapı çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında alana; ıhlamur, defne, süs armudu, lale, meşe, palmiye, manolya, kokoz ve çınar ağaçlarının dikimi yapıldı. Yaklaşık 20 bin çalı türü bitkinin dikimi de gerçekleştirildi. Toplamda 96 bin metre karelik peyzaj alanına sahip olacak olan mekanda, peyzaj çalışmalarının yüzde 80'ni de bitti. Uluslararası standartlara sahip suni çim futbol sahası ve çocukların eğitimi için kullanılacak olan trafik eğitim okulunda da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Aliağalıların büyük bir heyecanla beklediği proje tamamlandığında; Aliağa tarihine atıfta bulunan ve çeşitli antik heykellerin yer alacağı; tarihi yol, 240 araçlık ekogrid otopark, 330 metre uzunluğunda çocuk tren yolu, içerisinde tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, masa tenisi alanları, halı saha, futbol sahası, spor tesisi binası ve izleyicilere hizmet edecek yeterli miktarda tribünden oluşan 23 bin metre karelik spor yaşam alanı gibi alanlar yer alacak.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan ise Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evindeki çalışmaların yakın bir zamanda bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.