Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl yayınlanan nüfus istatistiklerine göre Aliağa'nın genç nüfusu 12 bin 498 oldu.

Tüpraş, Petkim, Star Rafinerisi, ALOSBİ gibi dev sanayi üretim tesislerinin yanı sıra; önemli liman işletmelerine de ev sahipliği yapan Aliağa'nın hızla devam eden enerji ve sanayi yatırımlarına paralel olarak nüfusu da her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre, Aliağa'nın nüfusu 94 bin olarak belirlenirken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 bin 498 olarak açıklandı.

İzmir'in genç nüfusa sahip ilçelerinden olan Aliağa'da, nüfus daha çok 15-44 yaş aralığında yoğunlaşıyor. Bu yaş aralığındaki erkek nüfusu 28 bin 178, kadın 20 bin 189 toplamda da 48 bin 368. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta; 7 bin 289 erkek, 5 bin 209 kadın yer alıyor. En az nüfus ise; 110 kişi ile 90 yaş ve üstünde bulunuyor.