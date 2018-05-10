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10 Mayıs 2018 10:45

Aliağa’nın gururu Doğan Egecan Tercan, Balkan 3’üncüsü oldu

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 23’üncüsü düzenlenen Balkan Çocuklar Şampiyonası’nda Balkan üçüncüsü olan Doğan Egecan Tercan, elde ettiği başarı sonrasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret etti.

Aliağa’nın gururu Doğan Egecan Tercan, Balkan 3’üncüsü oldu

10 Mayıs 2018 10:45


29 Mart - 1 Nisan tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen Minik Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye birincisi olan Aliağa Demirspor Kulübü’nün milli sporcusu Doğan Egecan Tercan, 27-29 Nisan tarihlerinde milli takım adına katılmış olduğu turnuvada 10 yaş +45 kilo kategorisinde Balkan 3’üncüsü oldu.



Doğan Egecan Tercan yine kürsüde


Karate alanında Aliağa’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Tercan, ilk turda Hırvatistanlı rakibiyle 0-0 berabere kalarak hakem kararı ile elendi. Ancak rakibinin finale çıkmasıyla üçüncülük şansını tekrar yakalayan Aliağalı milli sporcu Tercan, müsabakaya kaldığı yerden devam etti. Tercan, gösterdiği performansla Sırp ve Bulgar rakiplerine üstünlük sağlayarak kürsüdeki yerini aldı.



“En büyük emek ailelerin”


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kazandığı üçüncülük sonrasında Tercan’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, Aliağa Demir Spor Kulübü Karate Antrenörü Nezahat Aksu ile genç sporcunun babası Yaşar Tercan’da yer aldı. Başkan Serkan Acar, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Serkan Acar ayrıca, elde edilen başarılarda sporcu ve antrenörlerin yanı sıra en büyük emeğin ailelerde olduğunu söyledi.


Spora ve sporcuya olan desteğini hiçbir zaman eksiltmeyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar teşekkür eden Aliağa Demir Spor Kulübü Karate Antrenörü Nezahat Aksu, karate dalında Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını Aliağa’ya getireceklerine inandıklarını söyledi.




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