Aliağa'nın huzur bekçileri 7/24 görevde

Aliağa'nın huzur bekçileri belediye zabıta ekipleri, vatandaşa zabıtanın görev ve sorumluluklarını tanıtan bilgi broşürü dağıttı. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, daha huzurlu ve daha güzel bir Aliağa için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları denetimler ile kentte yaşayan vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Ekipler hem yaya hem de motorize olarak devriye atarak olası olumsuzlukların önüne geçmek için 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca tüm ekipler kendi görevleri haricinde hizmet yaptıkları bölgelerde gördükleri tüm olumsuzlukları da gerekli birimlere bildiriyor.

"Gönüllü olun birlikte çalışalım"

Vatandaşlar dilek, şikâyet veya önerilerini 0530 277 2222 numaralı WhatsApp hattından ya da 153 numaralı Hilal Masa hattından zabıta müdürlüğüne anında iletebiliyor. Vatandaşa daha kaliteli hizmet verme noktasında vatandaşı sürekli bilgilendirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, “Vatandaşın yaşam kalitesi ve huzuru bizim için çok önemli. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurduğumuz WhatsApp hattı ve Hilal Masa hattından vatandaşımız bizlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Vatandaşımız gördükleri olumsuzlukları lütfen bize bildirsinler” dedi.