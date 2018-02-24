Aliağa’nın küçük satrançılarından büyük başarı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası’nda 13 yaş kategorisi Türkiye üçüncülüğünü elde eden Atakan Mert Biçer’i ve 10 yaş kategorisi bayanlarda Türkiye ikincisi olan Özgü Görcük’ü makamında ağırladı. Yapılan ziyarete Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan, Satranç Eğitmeni Uğur Yaşar, Atakan Mert Biçer’in annesi Fatma Biçer ile Özgü Görcük’ün babası Mehmet Görcük de katıldı. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün satranç eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirten Başkan Serkan Acar, Atakan Mert Biçer’in ve Özgü Görcük’ün başarıları ile büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Atakan Mert Biçer ve Özgü Görcük’ün ana sınıfından beri Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün öğrencileri olduklarını ifade eden Satranç Eğitmeni Uğur Yaşar, “Atakan Mert Biçer geçtiğimiz yıl İzmir il birincisi ve Türkiye Şampiyonu oldu. Son dört yıldır da milli takım kadrosunda yer alıyor. Geçen sene Brezilya’da düzenlenen dünya şampiyonasında 12 yaş grubunda ülkemizi temsil eden tek sporcuydu. Özgü Görcük ise geçtiğimiz yılın bayanlarda İzmir il şampiyonudur. Bu yıl elde ettiği başarılarla o da milli takım kadrosuna dahil oldu. Bu iki öğrencimiz bu yıl düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil edecekler” dedi.