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24 Şubat 2018 13:25

Aliağa’nın küçük satrançılarından büyük başarı

Antalya’nın Kemer ilçesinde 20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası’ndan dereceyle dönen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sporcuları Atakan Mert Biçer ve Özgü Görcük Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti.

Aliağa’nın küçük satrançılarından büyük başarı

24 Şubat 2018 13:25


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası’nda 13 yaş kategorisi Türkiye üçüncülüğünü elde eden Atakan Mert Biçer’i ve 10 yaş kategorisi bayanlarda Türkiye ikincisi olan Özgü Görcük’ü makamında ağırladı. Yapılan ziyarete Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan, Satranç Eğitmeni Uğur Yaşar, Atakan Mert Biçer’in annesi Fatma Biçer ile Özgü Görcük’ün babası Mehmet Görcük de katıldı. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün satranç eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirten Başkan Serkan Acar, Atakan Mert Biçer’in ve Özgü Görcük’ün başarıları ile büyük gurur yaşadıklarını söyledi.


Atakan Mert Biçer ve Özgü Görcük’ün ana sınıfından beri Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün öğrencileri olduklarını ifade eden Satranç Eğitmeni Uğur Yaşar, “Atakan Mert Biçer geçtiğimiz yıl İzmir il birincisi ve Türkiye Şampiyonu oldu. Son dört yıldır da milli takım kadrosunda yer alıyor. Geçen sene Brezilya’da düzenlenen dünya şampiyonasında 12 yaş grubunda ülkemizi temsil eden tek sporcuydu. Özgü Görcük ise geçtiğimiz yılın bayanlarda İzmir il şampiyonudur. Bu yıl elde ettiği başarılarla o da milli takım kadrosuna dahil oldu. Bu iki öğrencimiz bu yıl düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil edecekler” dedi.




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