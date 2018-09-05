Aliağa’nın mini voleybolcularından bir başarı daha

Mini Voleybol Şenliği’ne katılan Aliağa Demirspor Mini Kızlar Voleybol Takımı, elde ettiği üçüncülük kupası ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. İzmir Balçova’da bulunan bir AVM’nin önünde kurulan mini voleybol sahasında düzenlenen şenliğe İzmir bölgesinden 16 takım katıldı. Kazanmanın değil eğlenmenin ön planda olduğu turnuvadan dereceyle dönen Aliağa Demirspor Mini Kızlar Voleybol Takımı, elde ettikleri kupayı Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin’e hediye etti. Ziyarette Midi Voleybol takımı da yer aldı.

Aliağa Demirspor Mini ve Midi Voleybol Takımı olarak Aliağa’yı temsil etmeye devam edeceklerini belirten Aliağa Demirspor Voleybol Takım Antrenörü Ayça Canıtez, voleybola verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

Üçüncülük kupasını minik voleybolcuların elinden alan Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin ise şunları söyledi:

"Minik Voleybolcularımızın katıldıkları turnuvalardan başarı ile dönmesi bizleri çok mutlu ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar’ın özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi noktasında büyük çabası var. Ailelerin de çocukları spora yönlendirmesi son derece çok önemli. Gençlerin derslerdeki başarıları kadar sportif alanlardaki başarıları da bu ülke için çok önemli. Aliağa Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi koşullarda spor yapabilmeleri için her türlü imkânı sağlamaya devam edeceğiz."