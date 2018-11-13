Aliağa'nın üç futbol kulübü şampiyonluk için mücadele veriyor

Aliağa, futbol amatör gruplarında mücadele eden üç takım ile yeşil sahalarda temsil ediliyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Aliağaspor FK, Süper Amatör Ligi'nde Aliağa Belediyesi Helvacıspor, 1. Amatör Kümede ise Çakmaklıspor mücadele ediyor.

Aliağa'yı BAL'da temsil eden Aliağaspor FK, 14 takımın yer aldığı 9. grupta 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lige üçüncü lig parolası ile başlayan sarı siyahlı takım, son olarak zorlu İstanbul deplasmanında Maltepesporu 4-1'lik skorla mağlup etti. Aldığı galibiyetlerle üçüncü lige göz kırpan Aliağaspor FK'nın futbolcuları, hırslarıyla dikkat çekerken; taraftarlar, Aliağaspor'un pozitif futbolunu devam ettirdiği sürece üçüncü lig hasretinin bu yıl son bulacağı kanaatini taşıyor. Öte yandan takım, üçüncü lig yolunda 18 Kasım Pazar günü Petkim Stadı'nda kendisiyle aynı puanı taşıyan İstanbul takımı Vefaspor'u konuk edecek.

Helvacıspor 5. sırada

Geçtiğimiz futbol sezonunda 1. amatör kümede şampiyon olan Aliağa Belediyesi Helvacıspor, Aliağa'yı bu yıl Süper Amatör Ligi'nde temsil ediyor. Kırmızı grupta yer alan Aliağa Belediyesi Helvacıspor, oynadığı altı karşılaşmada 10 puan topladı. Grubunda, beşinci sırada yer alan takım son oynadığı karşılaşmada kendi sahasında Ceyhan Ayyıldız ile 3-3 berabere kaldı. Süper Amatör Ligi'ne çıkarak tarihinde bir ilke imza atan mavi beyazlı takım, yedinci haftada Dikili Çandarlıgücüne konuk olacak.

Çakmaklıspor 9 puan topladı

Aliağa Belediyesi Helvacıspor'dan sonra Aliağa'yı amatör gruplarda temsil eden bir başka takım ise Çakmaklıspor. Son iki yılda yaptığı çıkış ile adından söz ettiren Çakmaklıspor, bu yılda sürpriz peşinde. 1. Amatör Küme A grubunda mücadele eden Çakmaklıspor, 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı son lig maçında deplasmanda Yeni Foça Spor ile karşılaşan Çakmaklıspor, rakibi 3-1 mağlup etti. Çakmaklıspor ligin 8. haftasında sahasında son sıradaki Gerenköy Spor'u sahasında konuk edecek.