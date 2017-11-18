Aliağa’nın yemek üstadı birincilik için yarışacak

Yarışmaya Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle katılacak olan Ataç, Serbest Bireysel ve Profesyonel Ekip Kategorilerinde mücadele edecek.

Son olarak Antalya’nın Alanya ilçesinde 6.sı düzenlenen ‘Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’nda elde ettiği klasman birinciliği ile Aliağa’ya altın madalya ile dönen Ataç, bir kez daha Aliağa’nın gururu olmayı hedefliyor.

Yüzlerce aşçı katılacak

3.Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, Travel Turkey, Türkiye Aşıcılar Federasyonu ve İzmir Aşçılar Derneği Birlikteliğindeki yarışma İzmir Yeni Fuarı Alanı’nda gerçekleştirilecek. Yüzlerce aşçının birincilik için hünerlerini sergileyeceği yarışmada; Butik Pastacılık, Serbest Bireysel Ana Yemek, Profesyoneller Ekip, Bireysel Öğrenciler Ana Yemek, Üniversiteler En İyi Ekip ve Öğrenciler En İyi Ekip kategorileri yer alacak. Yarışma jürisinde; Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin, Türkiye Aşçılar Federasyonu Kurucu Başkanı Haşim Demirtaş, Şef Ivana Barbir Grudenic, Şef Dada Marcic, Şef Funda İçingir, Şef Cristiano Cremaschi bulunuyor. Yarışmacılar tarafından yapılacak olan yemekler jüri üyeleri tarafından yemek sunumu, lezzet ve görünüm açısından değerlendirilmeye alınacak.

Katıldığı yarışmalarda Aliağa’yı temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten şef aşçı Volkan Ataç, “Yarışmalara katılmamda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aliağa Belediyesi’ne ve tüm destekçilerime teşekkür ediyorum. Yarışmada birincilik elde ederek Aliağa’nın ismini bir kez daha duyurmak istiyorum” dedi.