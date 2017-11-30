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30 Kasım 2017 12:12

Aliağaspor, Ceyhan Altınyıldız’a konuk olacak

Sahasında Halilbeylispor’u tek golle mağlup ederek 18 puanla 2.

Aliağaspor, Ceyhan Altınyıldız’a konuk olacak

30 Kasım 2017 12:12

sıraya yükselen Aliağaspor, 17 puanla 3. sırada yer alan Ceyhan Altınyıldızspor’a konuk olacak.


İzmir Süper Amatör Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağaspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Ceyhan Altınyıldızspor’a konuk olacak. 2 Aralık Cumartesi günü Bayraklı Şehit Ümit Boz Stadında oynanacak olan mücadele saat 13.00’te başlayacak. Son karşılaşmasında sahasında Halilbeylispor’u İbrahim Kuşcan’ın tek golüyle mağlup eden ve aldığı 3 puanla ligde 2. sıraya yükselen Aliağaspor, deplasmanda karşılaşacağı Ceyhan Altınyıldız maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı takım Teknik Sorumlusu Polat Çetin yönetiminde yaptığı son idmanda pas çalışması, çabukluk ve çift kale maç yaptı. Taktik varyasyonlar üzerinde duran oyuncuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı. Takımda cezalı futbolcu bulunmazken sakatlığı süren Ramazan’ın oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.


Son haftalarda alınan galibiyetlerle çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Aliağaspor Yardımcı Antrenörü Yusuf Küçükakyüz, şampiyonluğa olan inançların her geçen gün arttığını söyledi. Cumartesi günü ligin zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını da sözlerine ekleyen Çetin, “Rakibimiz bizim sadece bir puan gerimizde ve üçüncü sırada yer alıyor. Ceyhan Altınyıldız bu sezon ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta aldı. Bizim için kritik bir viraj. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçı kazanmamız gerekiyor. Bu zorlu deplasmandan çıkacak sonuç ligin üst sıralarını yakından ilgilendiriyor. Şampiyonluk yolunda rakiplerimizle puan farkını açabilir, hatta 1 puanla önümüzde yer alan Yamanlar’ın puan kaybetmesiyle liderliğe yükselebiliriz. Her zaman olduğu gibi bu maça da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızın da güçlü desteği ile deplasmandan üç puanla döneceğiz” dedi.




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