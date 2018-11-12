Aliağaspor deplasmanda fark attı

grupta mücadele eden Aliağaspor FK, 8. haftada deplasmanda karşılaştığı İstanbul temsilcisi Maltepespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

grupta mücadele eden Aliağaspor FK, i Maltepespor ile karşı karşıya geldi. 8. hafta maçında Aliağa temsilcisi, rakibini 4-1'lik bir skorla deplasmanda yendi.

Aliağaspora üç puanı getiren golleri 28'de Ramazan Altıntepe, 54'de Aykut Geçmen, 78'de Arda Saltan ve 80'de Muhammed Sak kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 45'de Oğuz Yeşil attı. Aldığı galibiyetle puanını 19'a yükselten Aliağaspor zirvedeki yerini korudu.