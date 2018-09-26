Aliağaspor FK, Bornova Yeşilovaspor maçına hazırlanıyor

Kütahya Çamlıcaspor'u 4-0 mağlup ederek Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) hızlı bir başlangıç yapan Aliağaspor FK, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bornova Yeşilova Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor, Kütahya Çamlıcaspor karşısında aldığı farklı galibiyet sonrasında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kütahya Çamlıcaspor karşısında oynadığı güzel futbol ve bol gollü galibiyet ile taraftarlarına ligin ilk haftasında üç puan hediye eden sarı siyahlılar, aynı performansı Bornova Yeşilova Spor deplasmanında da sergilemek istiyor.

Hazırlıklarını sürdüren takım, günü yaptığı tek idmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde Petkim Stadı'nda yapılan antrenman ısınma ve hafif tempolu koşu ile başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman denge ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik maçla son buldu. 30 Eylül Pazar günü saat 15.00'de Bornova Yusuf Tırpancı Sahasından başlayacak karşılaşma öncesi konuşan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, lige moralli başladıklarını belirtti. Çetin, "İlk hafta maçları her zaman için zordur. İlk maçımızda bol gollü bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Galibiyetin yanı sıra özellikle ikinci yarıda oynadığımız güzel futbolu önümüzdeki haftalarda da sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu sezon ilk deplasmanımıza ise Bornova Yeşilova Spor karşısında çıkacağız. Bu maça da mutlak üç puan parolası ile hazırlanıyor. İkide iki yaparak Aliağa'ya döneceğiz" dedi.