İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağaspor FK deplasmandan 1 puan ile döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 4. haftasında, deplasmanda lig lideri Başiskele Doğantepespor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 4. haftasında Aliağaspor FK, Başiskele Doğantepespor ile karşılaştı. Deplasmandaki maçta takımlar 1-1 berabere kaldı.


Deplasmandan bir puan ile dönen Aliağaspor, dördüncü haftanın bitiminde puanını 7'ye çıkarttı ve 4'üncü sıradaki yerini korudu. 10 puana sahip Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ise maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.