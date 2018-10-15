Aliağaspor FK deplasmandan 1 puan ile döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 4. haftasında, deplasmanda lig lideri Başiskele Doğantepespor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 4. haftasında Aliağaspor FK, Başiskele Doğantepespor ile karşılaştı. Deplasmandaki maçta takımlar 1-1 berabere kaldı.

Deplasmandan bir puan ile dönen Aliağaspor, dördüncü haftanın bitiminde puanını 7'ye çıkarttı ve 4'üncü sıradaki yerini korudu. 10 puana sahip Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ise maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.