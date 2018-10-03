Aliağaspor FK, Kocaeli Büyükderbentspor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ilk iki haftasında hanesine üç puan yazdıran Aliağaspor FK, ligin 3. haftasında kendisiyle aynı puana sahip Kocaeli Büyükderbentspor'u sahasında konuk edecek. 7 Ekim Pazar günü Petkim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Son lig maçında Bornova Yeşilova Spora 1-0 mağlup olan Aliağaspor FK, Kütahya Çamlıcasporu 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Kocaeli Büyükderbentspor'u ağırlayacak. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanmak isteyen Aliağaspor FK, bu kapsamda hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarını Petkim Stadı'nda Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren sarı siyahlılar günü tek idmanla tamamladı. Isınma hareketleri ve hafif tempolu koşu ile başlayan idman kanat varyasyonları ve tam sahada yapılan çift kale maçla son buldu. Çift kale maçta futbolcuların son derece hırslı oldukları gözlemlendi. Futbolcuların ikili mücadelelerdeki hırsı teknik heyeti memnun etti. Sarı siyahlıların Trinidad ve Tobago'lu yıldızı Quesı Jonathan Weston, hava toplarındaki hâkimiyeti ve attığı gollerle göz doldurdu. Teknik Sorumlu Polat Çetin, oynanan çift kale maçta oyuncularına sık sık uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Ligin ikinci haftasında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlu Polat Çetin, “Bornova Yeşilova Spor maçında havanın ve sahanın pek çok olumsuz etkisi oldu. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bu hafta rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimiz kesinlikle üç puan. Bizden beklentilerin farkındayız. Bu takım büyük hedefler için kuruldu. Bu uzun maratonda sadece üç puan kaybettik. Hedeflerimizde en ufak bir sapma yok. Bu hafta bizi destekleyen taraftarlarımızın tribünleri doldurmasıyla da oyuncularımız gerekeni yapacak ve üç puanı alacaktır” dedi.