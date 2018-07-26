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26 Temmuz 2018 16:05

Aliağaspor FK’da yeni sezon hazırlıkları başladı

İzmir Süper Amatör Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselen AliağaSpor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Aliağaspor FK’da yeni sezon hazırlıkları başladı

26 Temmuz 2018 16:05


Aliağa İlçe Stadında Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde bir araya gelen Aliağaspor FK’lı futbolcular, ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Antrenmana yeni transferler de dahil oldu. Polat Çetin, antrenman öncesinde futbolcuları ile kısa bir toplantı yaptı. Isınma ve koşu programından oluşan ilk antrenman bir saat sürdü. İyi oyunculardan kurulu, izleyenlere keyif verecek bir takım oluşturduklarını belirten Aliağa Spor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, bu yıl ki hedeflerinin mutlak üçüncü lig olduğunu söyledi.


Polat Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Takıma üst liglerden kaliteli oyuncular dahil ettik. Ayrıca geçen seneden çok değerli oyuncuları kadroda tuttuk. Transfer döneminde kadroya kattığımız futbolcuların çoğu üst liglerde kendilerini ispat etmiş, şampiyonluk yaşamış oyuncular. Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan, ligin sonunda gülen taraf olmaya çalışan, izleyenlere keyif veren bir ekip olmak. Taraftarlarımıza da bu bağlamda büyük görev düşüyor. Büyük Aliağa taraftarından ricam içeride ve dışarıda oynadığımız maçlarda bizi desteklemeleridir. On ikinci adamın desteği bizim için çok önemli."




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