Aliağaspor FK'dan gollü prova

lig parolası ile hazırlanan Aliağaspor FK, sezon öncesi yaptığı hazırlık maçlarında performansı ile göz dolduruyor. Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) başlamasına bir hafta kala Halilbeyli Spor ile hazırlık karşılaşmasına çıkan sarı siyahlılar rakibini 7'de Adnan, 55'de Dağıstan ve 61'de Ogün'ün attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Aliağa ilçe stadındaki çim yenileme çalışmaları nedeni ile maçlarını Petkim sahasında oynayan Aliağaspor FK, hazırlık maçında Halilbeyli Spor'u konuk etti. Aliağaspor FK karşılaşmaya Emir Korubeyi, Yunushan Memişoğlu, Erdoğan Akbey, Bülent Tek, Musa Yiğit, Güray Akaoğlu, Necdet Özkan, Ramazan Altıntepe, Adnan Malat, Muammed Sak ve Ogün Bulut 11'i ile çıktı. Konuk ekip Halilbeyli Spor ise İzzet Yağız, Ahmet Ölgen, Şahin Denli, Emrah Kaya, Serkan Akkın, Muhammed İnce, Engin Doğan, Kenan Çalışkan, İzzet Polatlar, Okan Bayram ve Kutluhan Kırat 11'i ile oynadı.

Aliağaspor FK Billy Auto Michael, Quesi Jonathan Weston, Güray Kula ve Berkcan Ertene gibi önemli isimlerin yedek soyunduğu karşılaşmayı baştan sona üstün oynadı. Sarı siyahlı futbolcuların özellikle ikili mücadelelerdeki hırslı görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, oyuncularını sık sık ikaz ederek oyun disiplininden kopmamaları konusunda uyarılarda bulundu. 90 dakika boyunca baskılı oynayan Aliağaspor FK'nın gollerini Adnan, Ogün ve ikinci yarıda oyuna giren Dağıstan kaydetti.

Aliağaspor FK, sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını Manisa'nın güçlü temsilcisi BAL takımlarından Somaspor ile yapacak. 16 Eylül 2018 Pazar günü Petkim sahasında oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.