Aliağaspor FK'dan kutlama yemeği

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) TKİ Tavşanlı Linyitsporu deplasmanda 6-1'lik skorla faklı yenerek zirveye yerleşen Aliağaspor FK, kutlama yemeğinde bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyet Sultangazi Spor maçı öncesinde de moral depoladı.

Aliağa'da özel bir mekanda gerçekleştirilen kutlama yemeğine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, Takım Sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin, yardımcı antrenörler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, Turgay Can ve futbolcular katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen kutlama yemeğinde futbolcuların moralli oldukları gözlemlendi. Bu yıl üçüncü lige çıkacaklarına inandıklarını belirten sarı siyahlı futbolcular 4 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Petkim Stadı'nda konuk edecekleri Sultangazi Spor karşılaşması için de galibiyet sözü verdiler.

“Formanızın hakkını vereceğinize inanıyorum”

Aliağaspor'un her şeyden önce çok karakterli bir takım olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “TKİ Tavşanlı Linyitspor karşısında alınan galibiyet üçüncü lige çıkma yolundaki inancımızı daha da pekiştirdi. Ligin en iyi takımı olarak bu hafta da galibiyet elde edeceğinize inanıyorum. Sultangazi Spor maçında sonuç ne olursa olsun sonuna kadar mücadele ederek formanızın hakkını vereceğinize inanıyorum” dedi.

“Aliağaspor'u üçüncü lige çıkarmak için buradayız”

TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasının ilk 15 dakikasında rakımdan dolayı zorlandıklarını ifade eden Aliağaspor FK Takım Kaptanı Bülent Tek, “Ligin en iyi takımlarından biri olan TKİ Tavşanlı Linyitsporu kendi sahalarında 6-1 yendik. Ama biz skora aldanmıyoruz. Futbolcular olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaptık. Skor bizim için önemli değil. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Çünkü Aliağaspor'u üçüncü lige çıkarmak için buradayız. İnşallah sezon sonunda da kupayı tekrar Aliağa'ya getireceğiz” dedi.

“Aliağa'yı en üst liglere taşıyacağız”

Şampiyonluk yolunda takıma güvendiğinin altını çizen Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek ise, “Aliağaspor olarak bir amacımız bir hedefimiz var. Her yıl bir lig atlayarak Aliağa'yı en üst liglere taşıyacağız. Bu hafta evimizde oynayacağımız Sultangazi Spor maçından da galip ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.