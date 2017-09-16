Aliağaspor FK’nın fikstürü belli oldu

İzmir Süper Amatör Ligi Kırmızı Grupta yer alan sarı siyahlı takım zorlu lig maratonuna 30 Eylül Cumartesi günü Poyracık Bilir Altayspor deplasmanı ile başlayacak.

Aliağa FK, 13 takımın yer aldığı grupta sezon boyunca 22 maç oynayacak. Sarı siyahlılar ligde 3.haftayı ve 16. haftayı bay olarak geçecek. Sarı siyahlı takım kendi sahasında yapacağı tüm maçları Aliağa İlçe Standında oynayacak.

Şampiyonluğun en iddialı ekipleri arasında yer alan Aliağa FK’nın birinci ve ikinci devre maç takvimi şöyle:

Birinci devre karşılaşmaları

1.Hafta: Poyracık Bilir Altayspor- Aliağa Spor FK

2.Hafta: Aliağa Spor FK - Yamanlar Esenspor

3.Hafta: Bay

4.Hafta: Bornova Belediyespor - Aliağa Spor FK

5.HAFTA: Aliağa Spor FK - Çamdibi Altınokspor

6.Hafta: Güzeltepespor - Aliağa Spor FK

7.Hafta: Aliağa Aliağa Spor FK - Bornova 1881 Spor

8.Hafta: Foça Belediyespor - Aliağa Aliağa Spor FK

9.Hafta: Aliağa Spor FK - Halilbeylispor

10.Hafta: Ceyhan Altınyıldızspor- Aliağa Spor FK

11.Hafta: Aliağa Spor FK - Kınık Belediyespor

12.Hafta: Denizspor - Aliağa Spor FK

13.Hafta: Aliağa Spor FK -Özçamdibispor

İkinci devre karşılaşmaları

14.Hafta: Aliağa Spor FK - Poyracık Bilir Altayspor

15.Hafta: Yamanlar Esenspor - Aliağa Spor FK

16.Hafta: Bay

17.Hafta: Aliağa Spor FK - Bornova Belediyespor

18.Hafta: Çamdibi Altınokspor - Aliağa Spor FK

19.Hafta: Aliağa Spor FK - Güzeltepespor

20.Hafta: Bornova 1881 Spor - Aliağa Spor FK

21.Hafta: Aliağa Spor FK - Foça Belediyespor

22.Hafta: Halilbeylispor - Aliağa Spor FK

23.Hafta: Aliağa Spor FK - Ceyhan Altınyıldızspor

24.Hafta: Kınık Belediyespor - Aliağa Spor FK

25.Hafta: Aliağa Spor FK - Denizspor

26.Hafta: Özçamdibispor - Aliağa Spor FK