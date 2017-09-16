Aliağaspor FK’nın fikstürü belli oldu

İzmir Süper Amatör Ligi Kırmızı Grupta yer alan sarı siyahlı takım zorlu lig maratonuna 30 Eylül Cumartesi günü Poyracık Bilir Altayspor deplasmanı ile başlayacak.
Aliağa FK, 13 takımın yer aldığı grupta sezon boyunca 22 maç oynayacak. Sarı siyahlılar ligde 3.haftayı ve 16. haftayı bay olarak geçecek. Sarı siyahlı takım kendi sahasında yapacağı tüm maçları Aliağa İlçe Standında oynayacak.
Şampiyonluğun en iddialı ekipleri arasında yer alan Aliağa FK’nın birinci ve ikinci devre maç takvimi şöyle:
Birinci devre karşılaşmaları
1.Hafta: Poyracık Bilir Altayspor- Aliağa Spor FK
2.Hafta: Aliağa Spor FK - Yamanlar Esenspor
3.Hafta: Bay
4.Hafta: Bornova Belediyespor - Aliağa Spor FK
5.HAFTA: Aliağa Spor FK - Çamdibi Altınokspor
6.Hafta: Güzeltepespor - Aliağa Spor FK
7.Hafta: Aliağa Aliağa Spor FK - Bornova 1881 Spor
8.Hafta: Foça Belediyespor - Aliağa Aliağa Spor FK
9.Hafta: Aliağa Spor FK - Halilbeylispor
10.Hafta: Ceyhan Altınyıldızspor- Aliağa Spor FK
11.Hafta: Aliağa Spor FK - Kınık Belediyespor
12.Hafta: Denizspor - Aliağa Spor FK
13.Hafta: Aliağa Spor FK -Özçamdibispor
İkinci devre karşılaşmaları
14.Hafta: Aliağa Spor FK - Poyracık Bilir Altayspor
15.Hafta: Yamanlar Esenspor - Aliağa Spor FK
16.Hafta: Bay
17.Hafta: Aliağa Spor FK - Bornova Belediyespor
18.Hafta: Çamdibi Altınokspor - Aliağa Spor FK
19.Hafta: Aliağa Spor FK - Güzeltepespor
20.Hafta: Bornova 1881 Spor - Aliağa Spor FK
21.Hafta: Aliağa Spor FK - Foça Belediyespor
22.Hafta: Halilbeylispor - Aliağa Spor FK
23.Hafta: Aliağa Spor FK - Ceyhan Altınyıldızspor
24.Hafta: Kınık Belediyespor - Aliağa Spor FK
25.Hafta: Aliağa Spor FK - Denizspor
26.Hafta: Özçamdibispor - Aliağa Spor FK