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16 Eylül 2017 16:42

Aliağaspor FK’nın fikstürü belli oldu

2017/2018 futbol sezonunda İzmir Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Aliağa FK’nın lig programı belli oldu.

Aliağaspor FK’nın fikstürü belli oldu

16 Eylül 2017 16:42

İzmir Süper Amatör Ligi Kırmızı Grupta yer alan sarı siyahlı takım zorlu lig maratonuna 30 Eylül Cumartesi günü Poyracık Bilir Altayspor deplasmanı ile başlayacak.


Aliağa FK, 13 takımın yer aldığı grupta sezon boyunca 22 maç oynayacak. Sarı siyahlılar ligde 3.haftayı ve 16. haftayı bay olarak geçecek. Sarı siyahlı takım kendi sahasında yapacağı tüm maçları Aliağa İlçe Standında oynayacak.


Şampiyonluğun en iddialı ekipleri arasında yer alan Aliağa FK’nın birinci ve ikinci devre maç takvimi şöyle:



Birinci devre karşılaşmaları


1.Hafta: Poyracık Bilir Altayspor- Aliağa Spor FK


2.Hafta: Aliağa Spor FK - Yamanlar Esenspor


3.Hafta: Bay


4.Hafta: Bornova Belediyespor - Aliağa Spor FK


5.HAFTA: Aliağa Spor FK - Çamdibi Altınokspor


6.Hafta: Güzeltepespor - Aliağa Spor FK


7.Hafta: Aliağa Aliağa Spor FK - Bornova 1881 Spor


8.Hafta: Foça Belediyespor - Aliağa Aliağa Spor FK


9.Hafta: Aliağa Spor FK - Halilbeylispor


10.Hafta: Ceyhan Altınyıldızspor- Aliağa Spor FK


11.Hafta: Aliağa Spor FK - Kınık Belediyespor


12.Hafta: Denizspor - Aliağa Spor FK


13.Hafta: Aliağa Spor FK -Özçamdibispor



İkinci devre karşılaşmaları


14.Hafta: Aliağa Spor FK - Poyracık Bilir Altayspor


15.Hafta: Yamanlar Esenspor - Aliağa Spor FK


16.Hafta: Bay


17.Hafta: Aliağa Spor FK - Bornova Belediyespor


18.Hafta: Çamdibi Altınokspor - Aliağa Spor FK


19.Hafta: Aliağa Spor FK - Güzeltepespor


20.Hafta: Bornova 1881 Spor - Aliağa Spor FK


21.Hafta: Aliağa Spor FK - Foça Belediyespor


22.Hafta: Halilbeylispor - Aliağa Spor FK


23.Hafta: Aliağa Spor FK - Ceyhan Altınyıldızspor


24.Hafta: Kınık Belediyespor - Aliağa Spor FK


25.Hafta: Aliağa Spor FK - Denizspor


26.Hafta: Özçamdibispor - Aliağa Spor FK




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