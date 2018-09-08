Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu

BAL’da şampiyonluk yarışına girecek olan takımlar için fikstür çekimi yapıldı. İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi’nde düzenlenen fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, TFF Bölgesel Amatör Lig İcra Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura sonucunda 9. Gruba düşen Aliağaspor, kendi grubunda İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Bilecik ve İzmir takımları ile karşı karşıya gelecek. 14 takımın bulunduğu grupta Kütahya Çamlıcaspor, Bornova Yeşilova Spor, Kocaeli Büyükderbentspor, Başiskele Doğantepespor, Bozüyük Vitraspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Sultangazi Spor, Maltepespor, Vefaspor, Gaziosmanpaşaspor, Çayırova Spor, Belediye Derince Spor, Kütahyaspor yer aldı. BAL’da ilk hafta maçları 22-23 Eylül tarihlerinde başlayacak. Aliağaspor FK ilk hafta mücadelesinde Kütahya Çamlıcaspor’u konuk edecek.