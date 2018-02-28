Aliağaspor, Güzeltepe’ye hazırlanıyor

haftada Güzeltepe Gençlikspor’a konuk olacak.

Oynadığı son karşılaşmada sahasında Ceyhan Altınyıldızspor ile 2-2 berabere kalan Aliağaspor, deplasmanda çıkacağı Güzeltepe Gençlikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarını Toki Sahasında teknik sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren Aliağaspor, günü tek idmanla tamamladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Antrenmana tam kadro katılan sarı-siyahlılarda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Play-off’a kalmayı garantilediklerini, aynı zamanda ligi lider bitirmek istediklerini de belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Güzeltepe Gençlikspor, ligin orta sıralarında yer alan güçlü bir takım. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Deplasmana lider olarak gideceğiz. Her zamanki gibi sahada en iyi oyunumuzu oynayacağız. Güzel bir oyunla evimize 3 puanla döneceğiz” dedi.