Aliağaspor, hazırlık maçında berabere kaldı

Sezon öncesi son hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) iddialı takımlarından Somaspor ile karşılaşan Aliağaspor rakibi ile golsüz berabere kaldı.

BAL 8. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağaspor, 9. Grup'un şampiyonluk adaylarından Somaspor'u sahasında ağırladı. Petkim Stadında çekişmeli geçen karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Sahaya ideale yakın kadroları ile çıkan iki takım da oyuna kontrollü başladı. Rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışan Aliağaspor, kanat organizasyonları ile etkili olmaya çalıştı. Güçlü fiziği ile rakip savunmayı yıpratan Quesi Jonathan Weston'un 55. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Konuk ekip Somaspor ise orta alanda yaptığı sıkı pres ile Aliağaspor'a geçit vermedi. BAL'ın iddialı iki takımının mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Zorlu mücadelede Aliağa taraftarı da sarı-siyahlı takımı yalnız bırakmadı.

Sezona galibiyetle başlamak isteyen Aliağaspor, sezonu kendi sahasında açacak. Sarı-siyahlılar 23 Eylül Pazar günü Kütahya Çamlıcaspor'u ağırlayacak. Petkim stadında oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.