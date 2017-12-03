Aliağaspor için deplasman fark etmiyor

haftasında deplasmanda Ceyhan Altınyıldız’a konuk olan Aliağaspor, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

39.dakikada Bülent Tek’in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Aliağaspor’a galibiyeti getiren golleri 19’da Sadullah Erarslan, 57’de Muhammed Sak kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 40’da Veysel Yaman attı. Deplasmandan 3 puanla dönen Aliağaspor, Kırmızı Grupta puanını 21’e yükselterek 2.sıradaki yerini korudu.

Bayraklı Şehit Ümit Boz stadında oynanan karşılaşmaya her iki takımda galibiyet parolası ile çıktı. İlk dakikalardan itibaren rakibini baskı altına alan Aliağaspor, 19.dakikada Sadullah’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada beraberlik golü 39.dakikada geldi. Bülent’in ceza alanı içinde rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Önder Turgay Demirdak penaltı noktasını gösterdi. Bülent, yaptığı faul ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Veysel Yaman, Ceyhan Altınyıldız’ın beraberlik golüne imza atarak ilk yarının da skorunu belirledi.

Sahada 10 kişi kalmasına rağmen galibiyet golünü arayan Aliağaspor, taraftarının da güçlü desteğini arkasına alarak ikinci yarıda ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 57’yi gösterdiğinde sahneye takımın golcü ismi Muhammed çıktı. Ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed, açısını bulduğu anda sert bir vuruş yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. (1-2) Muhammed’in attığı gol aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Ceyhan Altınyıldız 1 - 2 Aliağaspor

Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Fatih Deveci, Çağrıcan Pazarcıklı

Stad: Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri

Aliağaspor: Emre Kızılboğa, Yunushan Memişoğlu, Aykut Geçmen, Erdoğan Akbey, Bülent Tek, Yalçın Eroğlu, Muhammet İnce, İbrahim Kuşcan, Sadullah Erarslan (Dk 69 Necdet Özkan), Adnan Malat, Muhammed Sak

Ceyhan Altınyıldız: Yiğithan Yılmaz, Mert Varnalı, Berkay Bulut, Veysel Yaman, Yusuf Ziya Canbey, Oğulcan Arslan, Ali Orhan Burunkaya, Çağrı Cabak, Fettah Koçanalı, Kadir Atkın (Dk 71 Erman Tunalı), Cemal Elver (Dk 58 Hamza Sağlam)

Gol: DK 39 Mert Varnalı (Ceyhan Altınyıldız) DK 20 Sadullah Erarslan, DK 56 Muhammed Sak (Aliağaspor)

Sarı kartlar: Mert Varnalı, Fatih Güngör, Kadir Atkın, Veysel Yaman (Ceyhan Altınyıldız) Erdoğan Akbey, Emre Kızılboğa, Yalçın Eroğlu, Adnan Malat (Aliağaspor)

Kırmızı kart: DK 39 Bülent Tek