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Aliağaspor, İstanbul temsilcisi karşısında rahat kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 7.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 7. haftasında, sahasında İstanbul temsilcisi Sultangazispor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 7. haftasında Aliağaspor FK, sahasında İstanbul temsilcisi Sultangazispor'u ağırladı. Lider Aliağasor FK, sahasında rahat kazandı ve rakibini 4-0 mağlup etti. Aliağaspor'a üç puanı getiren golleri 17'de Billy Auto Michael, 54'de Quesi Jonathan Weston, 65'de Muhammed Sak, 83'de Emin Akyıldız kaydetti. Aliağaspor bu galibiyet ile puanını 16'ya yükselterek zirvedeki yerini korudu.

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