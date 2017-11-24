Aliağaspor seri peşinde

hafta karşılaşmasında sahasında 8. sıradaki Halilbeylispor’u konuk edecek. 26 Kasım Pazar günü Aliağa İlçe Stadındaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı 3-0 ve 4-1 gibi farklı skorlarla kazanarak taraftarını mutlu eden Aliağaspor, evinde konuk edeceği Halilbeylispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, Aliağa İlçe Stadında Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yaptığı son antrenmanda beşe bir pas ve dayanıklılık çalışması yaptı. Foça deplasmanında alınan farklı galibiyetten ötürü moralleri yüksek olan futbolcular, antrenmanı yarım sahada oynanan taktik maç ile tamamladı. Oynadığı 7 maçta 15 puan toplayan Aliağaspor, ligin 3.sırasında yer alırken 8 puana sahip Halilbeylispor 8.sırada bulunuyor. Çok iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Son iki karşılaşmadan da farklı skor elde ederek galip ayrıldık. Oynadığımız pozitif futbolun karşılığını almaya başladık. Biz tüm karşılaşmalara final havasında hazırlanıyoruz. Bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Sahamızda konuk edeceğimiz Halilbeylispor maçına da aynı havada hazırlanıyoruz. Hafta sonu çok keyifli bir mücadele bizi bekliyor” diyerek tüm Aliağalıları karşılaşmaya davet etti.