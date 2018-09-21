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Aliağaspor sezonu kendi sahasında açıyor

İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) ilk hafta maçında Kütahya Çamlıcaspor’u kendi sahasında konuk edecek.

İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ilk hafta maçında Kütahya Çamlıcaspor'u kendi sahasında konuk edecek. Sezonun ilk maçında ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen sarı-siyahlılar, seyirci desteğini de arkasına alarak lige galibiyetle başlamak istiyor.


Yeni sezonda kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Aliağaspor, Kütahya Çamlıcaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, Petkim Stadında Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde devam eden hazırlıklar dahilinde günü tek idman ile tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan idmanda denge, çabukluk ve taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcuları hırslı halleri dikkatlerden kaçmazken hücum oyuncularının attığı goller teknik heyeti memnun etti.


Ligin sonuna kadar 3. Lig'i kovalayan bir takım olacaklarını belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Sezon kampını ve hazırlıklarını iyi geçirdik. İlk maçımızı Kütahya Çamlıcaspor ile oynayacağız. İlk maçlar her zaman zordur. Rakibimiz lige yeni yükselmiş çok koşan bir takım. Rakibi bozmaya çalışan genç bir takım. Bizim için rakip fark etmiyor. Her maçımızı kazanmak için yola çıktık. Bizlere inanan ve güvenen herkesin yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.

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