Aliağaspor'da hedef Tavşanlı Linyitspor'dan 3 puanı koparmak

grupta mücadele eden Aliağaspor FK, 6. haftada Kütahya temsilcisi lider TKİ Tavşanlı Linyitspor'a konuk olacak. 28 Ekim Pazar günü Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 10 puanla üçüncü sırada yer alan Aliağaspor FK, 12 puanla liderlik koltuğunda oturan TKİ Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Stadında Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdüren sarı siyahlıların morallerini yerin olduğu gözlemlenirken, takımın hedefinin Aliağa'ya üç puanla dönmek olduğu belirtildi. Günü tam sahada yaptığı taktik maç ile tamamlayan Aliağaspor'da, cezası devam eden Quesı Jonathan Weston zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, “Bizim için olduğu kadar rakibimiz için de çok zor bir maç olacak. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Çalışmalarımızı da o doğrultuda sürdürüyoruz. Oyuncularımıza olan güvenim tam. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz Aliağa üç puanla dönmek” dedi.