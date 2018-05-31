Aliağaspor’da transfer çalışmaları sürüyor

Güçlü bir kadro kurarak sezona 3. Lig hedefiyle başlayacak olan Aliağaspor’da iç ve dış transferde hareketlilik devam ediyor. Takımı şampiyon yapan teknik kadro ile devam kararı alan Aliağaspor yönetimi, nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendiriyor. İç transferde Adnan Malat, Erdoğan Akbey, Aykut Geçmen, Kıvanç Emre Özkal, Yunushan Memişoğlu, Burak Çırım, Bülent Tek ve Ogün Bulut ile yeni sözleşme imzalayan sarı-siyahlılar golcü oyuncu Muhammed Sak ile de anlaşmaya vardı.

Dış transferde ise Ödemişspor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Şafak Tiryaki ve Adıyaman 1954’ten 24 yaşındaki Arda Saltan’ı kadrosuna katan Aliağaspor, Salihlispor’dan 26 yaşındaki sol bek Musa Yiğit, Edirnespor’dan 27 yaşındaki kaleci Emir Korubeyi ile geçen sezon Torbalıspor’da forma giyen Nijerya asıllı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Billy Auto Michael ile sözleşme imzaladı. Torbalıspor’da başarılı bir grafik çizen Michael, aynı zamanda santrafor mevkiinde de görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen Nijerya asıllı futbolcu fileleri 7 kez havalandırdı.