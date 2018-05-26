Aliağaspor’da transfer hareketliliği başladı

2018-2019 futbol sezonunda BAL’da mücadele edecek olan Aliağaspor, yeni şampiyonluklar için kolları sıvadı. İç ve dış transferde ince eleyip sık dokuyan sarı siyahlılar ilk anlaşmasını teknik heyet ile yaptı. Aliağaspor yönetimi İzmir Süper Amatör Ligi’nde başarılı bir grafik çizerek takımı tek mağlubiyetle şampiyon yapan Teknik Sorumlu Polat Çetin ve yardımcıları Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, kaleci antrenörü Turgay Can ile yola devam kararı aldı.

Yeni sezonda yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek isteyen sarı siyahlılar, geçen sezon şampiyon kadronun iskeletini de bozmayacak. Dış transfer çalışmalarını hızlandıran sarı siyahılar Ödemiş Spor’dan orta saha oyuncusu Şafak Tiryaki ve Adıyaman 1954’ten Arda Saltan’ı kadrosuna kattı. İç transferde ise Adnan Malat, Erdoğan Akbey, Aykut Geçmen, Kıvanç Emre Özkal, Yunushan Memişoğlu, Burak Çırım, Bülent Tek ve Ogün Bulut ile yeni sözleşme imzalandı.

“Üst liglere adımızı yazdıracağımıza inanıyorum”

Transferde aceleci değil titiz davrandıklarını belirten Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, Aliağa’ya yeni şampiyonluklar kazandıracak bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Çetin, “Öncelikle bana ve ekibime inanıp güvenen belediye başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sezon lig devam ederken bir yandan da BAL ligi için hazırlık yapıyorduk. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncular vardı. Bu oyuncuları hem karakter hem de performans olarak yakından takip ettik. Kuracağımız kadro ile bu senede keyif veren bir futbol ile şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile üst liglere adımızı yazdıracağımıza inanıyorum” dedi.