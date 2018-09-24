Aliağaspor'dan futbol resitali

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ilk hafta maçında sahasında Kütahya Çamlıca Spor'u konuk eden Aliağaspor, rakibini 4-0 mağlup etti. Lige hızlı bir başlangıç yapan sarı siyahlılara üç puanı 55'de Quesi Jonathan Weston, 66'da Güray Kula ile oyuna ikinci yarıda giren Muhammed Sak'ın 74 ve 82'de attığı goller getirdi.

Lige 3. lig parolası ile başlayan Aliağaspor, güçlü rakibi karşısında adeta futbol resitali sundu. Aliağa taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maçı baştan sona üstün oynayan Aliağaspor, 90 dakika boyunca taraftarına futbol keyfi yaşattı. Petkim Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeni transferler performansları ile göz doldururken ikinci yarıda oyuna giren Muhammed Sak attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Karşılaşmayı Yusuf Can Çetin, Erkan Keklik, Kadir Akıllı üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte baskılı oynayan Aliağaspor ilk yarıda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında sahada bambaşka bir Aliağaspor vardı.

Maçtan dakikalar

DK 55: Berk Baran'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Quesi Jonathan Weston, takımını öne geçirdi. (1-0)

DK 66: Berk Baran'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında sahneye bu kez tecrübeli savunmacı Güray Kula çıktı. Güray, yaptığı kafa vuruşu ile takımını 2-0 öne geçirdi.

DK 74: Maçın kontrolünü tamamen eline alan Aliağaspor'da sahneye bu kez oyuna ikinci yarıda oyuna giren Muhammed Sak çıktı. Quesi Jonathan Weston'un indirdiği topta ceza alanı içerisine giren Muhammed Sak, rakibini çalımladıktan sonra uzak köşeye yaptığı vuruş ile skoru 3-0'a getirdi.

DK 80: Aykut Geçmen'in yaptı ortayı savunmada Muammer Bülbül kafayla uzaklaştırdı. Top ceza alanı dışındaki Muhammed Sak'ın önünde kaldı. Sak'ın ceza alanı dışından yaptığı sert şutta top filelerle buluştu. (4-0)

Aliağaspor 4 - 0 Kütahya Çamlıca Spor

Stad: Petkim Stadı

Hakemler: Yusuf Can Çetin, Erkan Keklik, Kadir Akıllı

Aliağaspor: Emir Korubeyi, Berk Baran, Ömercan Aslan, Güray Kula, Aykut Geçmen, Arda Saltan, İsa Taşdemir (DK 60 Ramazan Altıntepe), Yunus Namdar (DK 82 Dağıstan Aydın), Billy Auto Michael, Quesi Jonathan Weston, Emin Akyıldız (DK 65 Muhammed Sak)

Kütahya Çamlıca Spor: Cem Mert Süngü, İsmail Hakkı Candar, Atakan Barut, İbrahim Sayan, Yusuf Kerim Kızılkaya, Emre Kocabıyık (DK 67 Emre Kocabıyık), Enver Bülbül, Muhammed Enginsoy (DK 57 Muammer Bülbül), Burhan Beyazıt, Furkan Şahin, Sefa Cantürk (DK 75 Özgür Aksoy)

Goller: DK 55 Quesi Jonathan Weston, DK 66 Güray Kula, DK 74-80 Muhammed Sak (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Quesi Jonathan Weston, Güray Kula, İsa Taşdemir (Aliağaspor FK) - Atakan Barut (Kütahya Çamlıca Spor)