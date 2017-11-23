Aliağasporlu futbolculara yağ ölçümü

haftada Halilbeylispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aliağaspor’da futbolculara yağ ölçümü yapıldı.

Aliağaspor ekibi, 9. haftada Halilbeylispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor. Taktik çalışan oyunculara, ardından da antrenman sonrasında yağ ölçümü yapıldı. Aç karnına, kas gruplarında yapılan yağ ölçümü özel olarak getirilen bir cihazla gerçekleştirildi. Beslenme Danışmanı Deniz Doğan tarafından yapılan ölçümlerle futbolcuların yağ oranları belirlendi. Yağ ölçümleri sonucunda futbolcularda aşırı yağlanmaya rastlanmadığını belirten Beslenme Danışmanı Deniz Doğan, futbolculara ve teknik heyete beslenme konusunda da birtakım önerilerde bulundu.

Kendisinin de Aliağaspor taraftarı olduğunu ifade eden Doğan, sporcuların beslenmeleri hususunda şunları söyledi:

"Son derece hareketli olan ve yüksek kondisyon gerektiren futbol, bir maçta kaybedilen enerji bakımından da en üst seviyelerde spor dallarından da bir tanesidir. Bir müsabakada orta saha oyuncusunun ortalama 10, santraforun 6, defans oyuncusunun ise ortalama 5 kilometre koştuğunu düşünürsek kaybettikleri kalori miktarı bin 500 ile 2 bin arasında değişmektedir. Bu nedenle hem antrenman, hem de karşılaşmadan önce ve tüm aktif spor hayatı boyunca beslenmelerine dikkat etmeli, doğru besinleri zamanında ve eksiksiz almalıdır. Vücut yağ oranlarının yüzde onu geçmemesi ve ideal oranı yüzde beş olması gereken futbolcular; protein ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmelidirler. Normal bir insanın günlük ihtiyaç duyduğu kalori miktarı 2 bin 500 civarları iken futbolcularda bu oran 5 bin kalorilere kadar çıkar."