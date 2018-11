Aliağaspor'lu futbolculardan moral gecesinde galibiyet sözü

grupta 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağaspor FK, kendisiyle aynı puana sahip Vefaspor karşılaşması öncesinde bir araya gelerek moral depoladı. İstanbul temsilcisini ağırlayacak olan sarı siyahlılar, maç öncesi galibiyet sözü verdi.

grupta mücadele eden Aliağaspor FK, Vefaspor karşılaşması öncesinde özel bir restorantta bir araya geldi. Kendisiyle aynı puana sahip olan Vefaspor ile karşılaşacak ekip, 18 Kasım 2018 Pazar günü saat 14.00'te Petkim Stadı'ndaki maç öncesi moral depoladı.

"Aliağaspor'un bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyoruz"

Bugüne kadar alınan galibiyetlerden ötürü takıma teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Vefaspor maçından da başarılı bir sonuç alınacağına inanıyorum. Tüm takım oynanacak olan maçın ciddiyetinin farkında. Alın teriniz ile formanızın hakkını vererek her maç en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Gönlümüz ve dualarımız sizinle olacak” dedi.

Sportif başarının bir kent için çok önemli olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, "Bu yıl çok güzel bir hava yakaladık. Büyük küçük herkes takıma sahip çıkıyor ve bu takımdan başarı bekleniyor. Aliağaspor'un bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyoruz. Takımdaki aile ortamı devam ettiği sürece başarı da kendiliğinden gelecektir" dedi.

Aliağaspor olarak büyük hedeflerle yola çıktıklarını ve bu hedeflere her geçen gün bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek de, "Takımı izlemekten büyük keyif alıyorum. Bu işin sonunda şampiyonluğun geleceğine de inanıyorum. Kazasız belasız, sakatlıksız, cezasız bir şekilde yürüdüğümüz sürece bu ligde bizim bileğimizi bükecek bir takım yok. Maç tabi ki sahada oynanıyor; fakat sizlerin sahada neler yapabileceğinizi bildiğim için tribünde çok rahatım. Her geçen gün daha da güzelleşen ilçemize sportif başarılar kazandırmak için yola çıktık. Bu takımın her yıl bir lig üste çıkmasını arzuluyorum" dedi.

Takım futbolcuları ise yönetime galibiyet sözü verdi. Aliağa'da özel bir restaurantta gerçekleşen moral yemeğine ayrıca; takım sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin, Yardımcı Antrenörler Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz, Turgay Can ve futbolcular katıldı.